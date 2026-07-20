Palestino felicitó a España por el Mundial con recordada foto de Lamine Yamal

El club chileno Palestino felicitó a España por ganar el Mundial 2026 ante Argentina en Nueva Jersey mediante una publicación en redes sociales que contiene la foto de Lamine Yamal con la bandera de Palestina.

"No queremos dejar pasar la oportunidad de felicitar a la Selección de España por consagrarse campeona de la Copa Mundial de la FIFA 2026", señaló el club árabe en el escrito.

Además, destacó la postura del país ibérico sobre el conflicto en Gaza, afirmando que "España reconoció oficialmente al Estado de Palestina en 2024.

La publicación fue realizada con una fotografía de Lamine Yamal, quien celebró la obtención de La Liga con FC Barcelona portando una bandera palestina el pasado mes de mayo.