Lionel Messi: Fue extremadamente difícil, pero dimos otro paso adelante
"Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer", señaló.
"Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer", señaló.
El argentino Lionel Messi celebró el triunfo logrado en los cuartos de final del Mundial contra Suiza por 3-1, aunque remarcó las complicaciones para sacar adelante el resultado, situación que también se dio en dieciseisavos y octavos.
"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el go nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario. También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", dijo en la zona mixta del estadio Arrowhead de Kansas.
"Fue un partido extremadamente difícil pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo", señaló.
En semifinales el rival será Inglaterra, que ganó a Noruega en su partido de cuartos de final. En el recuerdo el partido de cuartos de final del Mundial de México'86 en el que Argentina derrotó a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona, uno de ellos tras coger el balón en el centro del campo y marcharse de medio equipo antes de anotar.
Pese al historial y el recuerdo extrafutbolístico de la guerra de las Islas Malvinas, Messi puso el foco en la cancha: "Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota".