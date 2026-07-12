Lionel Messi: Fue extremadamente difícil, pero dimos otro paso adelante

El argentino Lionel Messi celebró el triunfo logrado en los cuartos de final del Mundial contra Suiza por 3-1, aunque remarcó las complicaciones para sacar adelante el resultado, situación que también se dio en dieciseisavos y octavos.

"Para ser honesto, fue un partido difícil. Nos presionaron y no nos dieron ningún espacio. No pudimos jugar como queríamos y el partido fue muy intenso. Después de que marcamos el go nos replegamos un poco y defendimos más profundo de lo necesario. También tuvimos problemas para sacar el balón desde atrás y terminamos recurriendo a balones largos, ya sea del portero o de mis centrales", dijo en la zona mixta del estadio Arrowhead de Kansas.

"Fue un partido extremadamente difícil pero lo más importante es que terminó bien y que dimos otro paso adelante. Otra vez tocó sufrir, pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo", señaló.

En semifinales el rival será Inglaterra, que ganó a Noruega en su partido de cuartos de final. En el recuerdo el partido de cuartos de final del Mundial de México'86 en el que Argentina derrotó a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona, uno de ellos tras coger el balón en el centro del campo y marcharse de medio equipo antes de anotar.

Pese al historial y el recuerdo extrafutbolístico de la guerra de las Islas Malvinas, Messi puso el foco en la cancha: "Siempre es especial jugar contra selecciones grandes. No me pasó nunca con Inglaterra y será especial. Es una semifinal pero ahora toca descansar y prepararnos. Venimos con mucho desgaste y eso se nota".