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A un jugador de República Checa se le rajó la camiseta en el partido con Corea del Sur
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Tras un tirón de un futbolista de la selección asiática.
Tras un tirón de un futbolista de la selección asiática.
Al jugador checo Pavel Sulc se le rajó la camiseta tras un fuerte tirón del surcoreano Han-beom Lee, en el encuentro que se disputa en el Estadio Akron de Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026.