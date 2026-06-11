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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

A un jugador de República Checa se le rajó la camiseta en el partido con Corea del Sur

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Tras un tirón de un futbolista de la selección asiática.

A un jugador de República Checa se le rajó la camiseta en el partido con Corea del Sur
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Al jugador checo Pavel Sulc se le rajó la camiseta tras un fuerte tirón del surcoreano Han-beom Lee, en el encuentro que se disputa en el Estadio Akron de Guadalajara, por la primera fecha del Grupo A del Mundial 2026.

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