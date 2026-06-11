Aguirre y el debut triunfal de México en el Mundial: "Fue 2-0, pero podría haber sido 4-0"

El entrenador mexicano Javier Aguirre repasó la victoria 2-0 de su equipo ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026, destacando la presión del contexto al ser local y el resultado obtenido.

"Es un escenario brutal. Eso hace que las patitas se te sacudan un poquito. Vienes del CAR (Centro de Alto Rendimiento) para acá, la gente estaba en las calles y eso al jugador le va diciendo 'ah, caray' al momento que ya ves el escenario", dijo en conferencia de prensa.

"Nunca, en 25 partidos, hemos tenido un solo calambre; y hoy tuvimos tres con calambres. Es un estado emocional muy fuerte ponerte ahí, ver para arriba. Equivocar pases fáciles habla de que les pesó un poquito el escenario; no a todos", añadió sobre el arranque de "El Tri".

En cuanto al partido, el DT resaltó que sus jugadores "afortunadamente se fueron tranquilizando, teniendo la pelota. Tiramos 16 veces a puerta rival, tuvimos muchos pases y posesión. Realmente nunca sufrimos atrás, esa es la verdad".

"Fue 2-0, pero podría haber sido 4-0 y nadie habría dicho lo contrario. La expulsión de César (Montes) era evitable a todas luces, pero es parte del juego y estamos preparándonos ya para lo que viene", agregó en miras al próximo partido con Corea del Sur, el jueves 18 de junio a las 21:00 horas de Chile (01:00 GMT).

"Fue el inicio del Mundial, por lo que ya dejamos los nervios a un costado y tenemos estos tres puntos que nos vienen muy bien", remarcó.