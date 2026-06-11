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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Argentina confirmó al reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista para el Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Lionel Scaloni tomó la decisión de convocar al flamante refuerzo de Tottenham.

Argentina confirmó al reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista para el Mundial
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Luego de confirmarse la lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha de Leonardo Balerdi que dejó al defensor de Olympique de Marsella al margen del Mundial 2026, la selección argentina confirmó que Marcos Senesi será su reemplazante en la lista.

"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", informó la cuenta oficial de la Albiceleste durante este jueves.

El marcador central zurdo abandonó libre Bournemouth de la Premier League en las últimas semanas tras acumular 126 presentaciones en ese club y firmó recientemente con Tottenham de Inglaterra.

Lionel Scaloni había desafectado a Balerdi el pasado fin de semana tras confirmarse la lesión en el sóleo de la pierna derecha. Sin embargo, anunció que se tomaría un tiempo para anunciar a su reemplazante porque debía esperar la evolución de otros lesionados.

 

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