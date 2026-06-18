Arquero croata ignoró consejo de su compañero: Anticipó penal de Kane

Croacia cayó 2-4 ante Inglaterra en su debut en el Grupo L de la Copa del Mundo 2026, pero el partido quizás pudo tener otro final a raíz del consejo -ignorado- que recibió el arquero Dominik Livaković ante el penal que Harry Kane transformó a los 12 minutos en la apertura de la cuenta.

Livaković atajó el disparo, pero el árbitro ordenó la repetición de la falta, por considerar que se había adelantado además de una invasión de parte del defensor Josko Gvardiol. Cuando Kane se alistaba para patear de nuevo la pena máxima, detrás de él estaba el defensa Josip Stanišić, compañero del británico en el Bayern Múnich alemán, y por ello sabía dónde apuntaría.

Una cámara aérea captó a Stanišić señalándole a su portero que el tiro del inglés volvería a clavarse en su izquierda, pero el jugador optó por variar y jugársela por su lado derecho.

¿Qué pasó? Harry Kane efectivamente volvió a colocar el balón donde Stanišić anunció y marcó el 1-0 para su selección. Si erraba el penal, de nuevo, efectivamente todo pudo cambiar.