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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Capitán de Japón se bajó del Mundial por una lesión en el pie

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia Xinhua

Wataru Endo, mediocampista de Liverpool, quedó fuera de la Copa del Mundo tras no recuperarse completamente de una dolencia en el pie izquierdo.

Capitán de Japón se bajó del Mundial por una lesión en el pie
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El capitán de la selección japonesa, Wataru Endo, se retiró del Mundial 2026 debido a una lesión en el pie, según informó la Asociación de Fútbol de Japón.

El mediocampista de Liverpool, de 33 años, fue sometido en febrero a una intervención quirúrgica en el pie izquierdo y recién había regresado a la actividad el pasado 31 de mayo.

Pese a su retorno, Endo no logró trabajar con normalidad junto al plantel japonés y entrenó separado de sus compañeros desde la llegada del equipo a Nashville.

La baja representa un golpe importante para Japón, que pierde a su capitán y uno de sus referentes en la mitad de la cancha para afrontar la Copa del Mundo.

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