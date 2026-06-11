Capitán de Japón se bajó del Mundial por una lesión en el pie

El capitán de la selección japonesa, Wataru Endo, se retiró del Mundial 2026 debido a una lesión en el pie, según informó la Asociación de Fútbol de Japón.

El mediocampista de Liverpool, de 33 años, fue sometido en febrero a una intervención quirúrgica en el pie izquierdo y recién había regresado a la actividad el pasado 31 de mayo.

Pese a su retorno, Endo no logró trabajar con normalidad junto al plantel japonés y entrenó separado de sus compañeros desde la llegada del equipo a Nashville.

La baja representa un golpe importante para Japón, que pierde a su capitán y uno de sus referentes en la mitad de la cancha para afrontar la Copa del Mundo.