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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Colombia arrancó en el Mundial 2026 con un triunfo frente al debutante Uzbekistán

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cafetaleros" se llevaron los tres puntos luego de sufrir más de la cuenta en el final.

Colombia arrancó en el Mundial 2026 con un triunfo frente al debutante Uzbekistán
 EFE
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Colombia cerró la primera fecha del Mundial 2026 como líder del Grupo K, luego de imponerse 3-1 a Uzbekistán, equipo que disputa su primera cita planetaria, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Daniel Muñoz abrió la cuenta a los 40' con un golazo. La defensa "cafetalera" se durmió y Abbosbek Fayzullaev empató a los 60', pero Luis Díaz volvió a desequilibrar cinco minutos después.

El elenco sudamericano manejó el ritmo y el balón, pero sufrió ante el empuje asiático en la recta final. La conquista de la tranquilidad llegó en el último suspiro con Jaminton Campaz (90+8').

- Más detalles en instantes. 

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