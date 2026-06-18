Colombia arrancó en el Mundial 2026 con un triunfo frente al debutante Uzbekistán

Colombia cerró la primera fecha del Mundial 2026 como líder del Grupo K, luego de imponerse 3-1 a Uzbekistán, equipo que disputa su primera cita planetaria, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Daniel Muñoz abrió la cuenta a los 40' con un golazo. La defensa "cafetalera" se durmió y Abbosbek Fayzullaev empató a los 60', pero Luis Díaz volvió a desequilibrar cinco minutos después.

El elenco sudamericano manejó el ritmo y el balón, pero sufrió ante el empuje asiático en la recta final. La conquista de la tranquilidad llegó en el último suspiro con Jaminton Campaz (90+8').

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