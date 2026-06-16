Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago8.2°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

¿Cuándo y dónde ver el debut de Colombia en el Mundial ante Uzbekistán?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cafetaleros" serán los últimos sudamericanos en saltar a la cancha en la primera fecha.

¿Cuándo y dónde ver el debut de Colombia en el Mundial ante Uzbekistán?
 @jamesrodriguez10 (Instagram)
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles 17 de junio, Colombia tendrá su debut en el Mundial 2026 midiendo fuerzas ante la debutante selección de Uzbekistán en el marco del Grupo K.

El encuentro arrancará a las 10:00 horas de Chile (14:00 GMT) en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con transmisión televisiva de DSports, sumada a su señal en Paramount+; Chilevisión y también ESPN dentro del plan premium de Disney+.

La escuadra "cafetalera", dirigida por Néstor Lorenzo y comandada por James Rodríguez, será el último representante Conmebol en iniciar en la cita planetaria. Este es su regreso luego de quedar fuera de Catar 2022.

Podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y la señal de Cooperativa Deportes.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada