¿Cuándo y dónde ver el debut de Colombia en el Mundial ante Uzbekistán?

Este miércoles 17 de junio, Colombia tendrá su debut en el Mundial 2026 midiendo fuerzas ante la debutante selección de Uzbekistán en el marco del Grupo K.

El encuentro arrancará a las 10:00 horas de Chile (14:00 GMT) en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con transmisión televisiva de DSports, sumada a su señal en Paramount+; Chilevisión y también ESPN dentro del plan premium de Disney+.

La escuadra "cafetalera", dirigida por Néstor Lorenzo y comandada por James Rodríguez, será el último representante Conmebol en iniciar en la cita planetaria. Este es su regreso luego de quedar fuera de Catar 2022.

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