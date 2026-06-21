Egipto remontó ante Nueva Zelanda y tomó el liderato del Grupo G en el Mundial

Aprovechando la paridad sin goles entre Bélgica e Irán, la selección de Egipto remontó y derrotó por 3-1 a Nueva Zelanda en el Estadio BC Place de Vancouver, alzándose como único líder del Grupo G de la Copa del Mundo tras la segunda fecha del evento.

El compromiso comenzó con una sorpresa en el recinto canadiense, ya que la mediática figura de Tim Payne sacó un centro para que Finn Surman (15') abriese la cuenta con un fuerte cabezazo, dejando descompuesto al combinado dirigido por Hossam Hassan.

No obstante, el quiebre vino en el complemento cuando los "faraones" encontraron la paridad gracias a Mostafa Ziko (59'), quien replicó la dosis oceánica al triunfar en las alturas. Solo minutos más tarde, el propio Ziko asistió a Mohamed Salah (68') para definir la remontada.

Con el marcador a su favor, Egipto administró las acciones y aprovechó la desesperación del rival para sentenciar el pleito gracias a un testarazo de Mahmoud Trézéguet (82').

Tras este resultado, loas africanos escalaron a la cima del Grupo G con 4 unidades, sacando dos puntos de ventaja sobre Bélgica e Irán. Nueva Zelanda, en tanto, quedó relegada al último puesto con solo un punto.

En la última jornada de la fase grupal, los "faraones" buscarán asegurar el liderato frente a Irán en el Lumen Field, mientras que el cuadro oceánico se medirá ante los europeos con la obligación de ganar para soñar con la clasificación.