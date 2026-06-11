Ez Abde lamentó su baja del Mundial: "Es un golpe muy duro"

El extremo marroquí Ez Abde, jugador de Real Betis, lamentó su baja del Mundial 2026 por una lesión de rodilla, aunque aseguró que trabajará para volver "mejor y más fuerte".

"Quería empezar agradeciendo de corazón todos los mensajes de apoyo y cariño que he recibido estos días. Perderme un torneo tan importante es un golpe muy duro, y no voy a negar que duele", escribió Abdessamad Ezzalzouli, nombre completo del futbolista, en sus redes sociales.

El atacante agregó que "en los momentos difíciles la fe, la paciencia y la gratitud cobran mayor valor" y también envió un mensaje de respaldo a la selección marroquí: "Estoy convencido de que harán todo lo posible para representar a nuestro país con orgullo".

La baja de Ez Abde fue oficializada en la actualización de la lista de 26 jugadores registrada ante la FIFA, en la que Amine Sbai aparece como su reemplazante. También salió de la nómina el defensa Nayef Aguerd, cuyo lugar fue ocupado por Marwane Saadane.

El jugador de Real Betis sufrió la lesión el pasado domingo durante un amistoso ante Noruega, y medios marroquíes apuntaron que las pruebas médicas confirmaron un esguince ligamentario que le exigirá varias semanas de recuperación.

Marruecos llega al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional, luego de su histórica campaña en Catar 2022, cuando se transformó en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Los "Leones del Atlas" debutarán en el torneo este sábado 13 de junio frente a Brasil, en el MetLife Stadium de East Rutherford. El Grupo C también lo integran Haití y Escocia.