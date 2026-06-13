FIFA entregó otra curiosa explicación para aclarar una polémica en el Mundial

La FIFA salió al paso de la controversia que se instaló en el empate 1-1 entre Catar y Suiza por el Mundial 2026, luego de la discusión generada por un presunto off-side en la jugada que terminó con penal para el elenco europeo.

El organismo explicó que "una breve interrupción técnica impidió que se generara la animación gráfica de habilitación antes del penal otorgado a Suiza en el minuto 14", en el duelo disputado en el área de la Bahía de San Francisco.

FIFA añadió que "el problema fue resuelto rápidamente" y aseguró que el flujo de trabajo del VAR no se vio afectado por la falla, en una aclaración que buscó despejar las dudas surgidas después de que la transmisión no entregara de inmediato la imagen semiautomática de la jugada.

La explicación se suma a la polémica que ya había causado discusión entre los hinchas, luego de que las repeticiones televisivas no disiparan completamente las sospechas sobre la posición de Remo Freuler antes de la infracción del arquero Mahmud Abunada.

La controversia había surgido por un presunto off-side en la acción del penal convertido por Suiza ante Catar, debido a que la transmisión no mostró de inmediato la animación semiautomática que suele aclarar este tipo de jugadas.

Con esa explicación, FIFA buscó despejar las dudas en torno a una acción que abrió el marcador mediante Breel Embolo y que instaló uno de los primeros debates arbitrales del Mundial 2026.