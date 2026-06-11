Guillermo Ochoa se convirtió en el primer futbolista en participar en seis Copas del Mundo

El arquero mexicano Guillermo Ochoa se convirtió este jueves en el primer futbolista en participar en seis ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA, al estar presente en el plantel de México que venció por 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en el duelo inaugural del Mundial 2026.

Ochoa, de 40 años, fue suplente y no tuvo minutos por parte del técnico Javier Aguirre, aunque valoró su hito tras el encuentro.

"Estoy muy contento de lograr este récord. Hay mucho detrás de estos seis Mundiales, mucha vivencia, mucho recorrido", declaró Ochoa en la zona mixta.

Ochoa también se manifestó agradecido por el cariño de los hinchas y manifestó su deseo de poder tener la posibilidad de jugar un partido en esta Copa del Mundo, la última de su carrera.

"El que decide es el entrenador, si me pone, yo feliz, y si no, jugaré el rol que me toque, asumirlo para que le vaya bien a México", comentó.

Ochoa tuvo su primer Mundial en Alemania 2006, aunque no jugó partidos en esa selección dirigida por Ricardo La Volpe; y tampoco tuvo minutos en Sudáfrica 2010, entrenador por el mismo técnico de este torneo, Javier Aguirre.

Recién pudo debutar en el Mundial en Brasil 2014, bajo las órdenes del técnico Miguel "El Piojo" Herrera.

Posteriormente, jugó cuatro partidos en Rusia 2018 y tres en Catar 2022.

Este récord de "Memo" Ochoa será igualado en los próximos días por el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes también comenzaron sus historias mundialeras en 2006.

El croata Luka Modric, quien también estuvo en el Mundial de Alemania 2006, no podrá alcanzar este hito, ya que su selección no clasificó a Sudáfrica 2010 y por lo tanto, solo tendrá cinco Copas del Mundo disputadas en su historial.