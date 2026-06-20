Gustavo Alfaro criticó el arbitraje del Mundial: “Me cuesta jugar este deporte nuevo"

Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, destacó el coraje de su equipo para vencer por 1-0 a Turquía en la segunda jornada de la fase de grupos en el Mundial, pero deslizó sus críticas hacia la labor arbitral que tuvo el salvadoreño Iván Barton tras expulsar a Miguel Almirón.

"Me cuesta jugar este deporte nuevo. Lo respeto, pero a veces hay determinadas circunstancias que se manejan para un lado o para el otro. Todo el decálogo del reglamento se lo aplicaron a Paraguay, de la primera hoja a la última", sostuvo el técnico argentino.

Seguido a ello,anticipó el duelo del próximo 25 de junio frente a Australia: "Estábamos convencidos, a pesar de todas las adversidades, de que podíamos sacarlo adelante. Ahora nos toca evaluar el sistema y los futbolistas adecuados para afrontar un encuentro que será muy físico y demandante".

"Cuando a Paraguay lo dan por muerto es cuando más miedo hay que temerle. En las adversidades más complejas, los jugadores demuestran y dan la talla. Fue una de las noches más emocionantes por todas las complejidades", cerró Alfaro en Santa Clara.