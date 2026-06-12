Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.7°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Hakimi de cara al debut en el Mundial: Nos llaman "los brasileños de Africa"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

"Jamás voy a dudar de la capacidad de Marruecos", indicó.

Hakimi de cara al debut en el Mundial: Nos llaman
 EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El lateral Achraf Hakimi palpitó lo que será el debut de Marruecos en el Mundial 2026 ante Brasil este sábado 13 de junio (18:00 horas) y destacó que su equipo está preparado para competir de igual a igual en la cita planetaria.

"Todos sabemos la calidad que tienen los jugadores de Brasil, pero nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman los brasileños de Africa, conocemos nuestros puntos fuertes", declaró el jugador de Paris Saint-Germain.

Hakimi se refirió a Vinicius Jr., extremo de Real Madrid, como "un jugador espectacular" al que solo podrán parar con una "defensa fuerte".

Pese a las figuras brasileñas, el marroquí resaltó que "hemos entrenado y nos hemos preparado para esto. Creo que el equipo está listo y confío en que vamos a obtener un buen resultado".

No obstante, descartó la etiqueta de "favoritos" frente a un Brasil que ha perdido el lustre de décadas anteriores. Por ello, anticipó un partido "bastante equilibrado", en el que la "efectividad" de cara a portería marcará la diferencia.

"Jamás voy a dudar de la capacidad de Marruecos, tengo orgullo de haber llegado donde hemos llegado", reivindicó el futbolista, que en Catar 2022 alcanzó un histórico cuarto puesto junto a su selección.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada