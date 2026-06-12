Hakimi de cara al debut en el Mundial: Nos llaman "los brasileños de Africa"

El lateral Achraf Hakimi palpitó lo que será el debut de Marruecos en el Mundial 2026 ante Brasil este sábado 13 de junio (18:00 horas) y destacó que su equipo está preparado para competir de igual a igual en la cita planetaria.

"Todos sabemos la calidad que tienen los jugadores de Brasil, pero nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman los brasileños de Africa, conocemos nuestros puntos fuertes", declaró el jugador de Paris Saint-Germain.

Hakimi se refirió a Vinicius Jr., extremo de Real Madrid, como "un jugador espectacular" al que solo podrán parar con una "defensa fuerte".

Pese a las figuras brasileñas, el marroquí resaltó que "hemos entrenado y nos hemos preparado para esto. Creo que el equipo está listo y confío en que vamos a obtener un buen resultado".

No obstante, descartó la etiqueta de "favoritos" frente a un Brasil que ha perdido el lustre de décadas anteriores. Por ello, anticipó un partido "bastante equilibrado", en el que la "efectividad" de cara a portería marcará la diferencia.

"Jamás voy a dudar de la capacidad de Marruecos, tengo orgullo de haber llegado donde hemos llegado", reivindicó el futbolista, que en Catar 2022 alcanzó un histórico cuarto puesto junto a su selección.