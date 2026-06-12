Hasta con camiseta del "Tri": Simpático pato fue captado alentando a México

Este jueves se vivió en México la inauguración del Mundial de Norteamérica 2026 en el Estadio Azteca, que recibió a la selección local en su victoria 2-0 ante Sudáfrica por la primera jornada del Grupo A.

Trae el encuentro, en las cercanías del recinto se presenció una curiosa postal.

Un pato fue captado caminando en el Paseo de la Reforma junto a hinchas mexicanos completamente en confianza, incluso llevando puesta una camiseta del "Tri", acomodada a las proporciones del ave.