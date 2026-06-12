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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Hasta con camiseta del "Tri": Simpático pato fue captado alentando a México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El ave fue visto en el Paseo de la Reforma, ubicado en la capital mexicana..

Hasta con camiseta del
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Este jueves se vivió en México la inauguración del Mundial de Norteamérica 2026 en el Estadio Azteca, que recibió a la selección local en su victoria 2-0 ante Sudáfrica por la primera jornada del Grupo A

Trae el encuentro, en las cercanías del recinto se presenció una curiosa postal.

Un pato fue captado caminando en el Paseo de la Reforma junto a hinchas mexicanos completamente en confianza, incluso llevando puesta una camiseta del "Tri", acomodada a las proporciones del ave.

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