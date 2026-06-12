Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal
Hasta con camiseta del "Tri": Simpático pato fue captado alentando a México
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El ave fue visto en el Paseo de la Reforma, ubicado en la capital mexicana..
El ave fue visto en el Paseo de la Reforma, ubicado en la capital mexicana..
Este jueves se vivió en México la inauguración del Mundial de Norteamérica 2026 en el Estadio Azteca, que recibió a la selección local en su victoria 2-0 ante Sudáfrica por la primera jornada del Grupo A.
Trae el encuentro, en las cercanías del recinto se presenció una curiosa postal.
Un pato fue captado caminando en el Paseo de la Reforma junto a hinchas mexicanos completamente en confianza, incluso llevando puesta una camiseta del "Tri", acomodada a las proporciones del ave.