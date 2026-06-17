Hinchas panameños realizaron masivo banderazo en Toronto
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Hinchas panameños realizaron masivo banderazo en Toronto
Cientos de hinchas panameños llegaron al centro de Toronto, en Canadá, para realizar un masivo banderazo con miras al estreno del elenco canalero en el Mundial, este miércoles ante Ghana.
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