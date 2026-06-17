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Hinchas panameños realizaron masivo banderazo en Toronto

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Cientos de hinchas panameños llegaron al centro de Toronto, en Canadá, para realizar un masivo banderazo con miras al estreno del elenco canalero en el Mundial, este miércoles ante Ghana.

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