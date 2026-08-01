Una falla eléctrica en el "Lucio Fariña" obligó a suspender el duelo entre Limache y Ñublense
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La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó la suspensión del encuentro que disputarían Deportes Limache y Ñublense este sábado desde las 20:00 horas en el Estadio "Lucio Fariña".
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