Maximiliano Romero le dio el triunfo a Colo Colo con un doblete ante Everton en Viña del Mar
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Maximiliano Romero le dio el triunfo a Colo Colo con un doblete ante Everton en Viña del Mar
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El delantero argentino Maximiliano Romero le dio el triunfo a Colo Colo 4-2 ante Everton con un doblete en el encuentro disputado en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, por la fecha 17 de la Liga de Primera. Los otros goles del encuentro fueron anotados por Alvaro Madrid y Leandro Hernández para los "albos", mientras que Julián Alfaro y Alan Medina en dos ocasiones anotaron para los "Ruleteros".
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