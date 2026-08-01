Palestino dio un salto importante en la tabla tras imponerse por 2-1 a Coquimbo Unido en La Cisterna durante la fecha 17 en la Liga de Primera. El resultado, le permitió igualar la línea de los 27 puntos que tienen a la UC y la U como escoltas de un Colo Colo que lidera cómodamente con 42 unidades.

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