Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y chubascos
Santiago8.4°
Humedad84%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Palestino se sumó a los escoltas de Colo Colo tras derrotar a Coquimbo en La Cisterna

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Palestino dio un salto importante en la tabla tras imponerse por 2-1 a Coquimbo Unido en La Cisterna durante la fecha 17 en la Liga de Primera. El resultado, le permitió igualar la línea de los 27 puntos que tienen a la UC y la U como escoltas de un Colo Colo que lidera cómodamente con 42 unidades.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados