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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Hwang In-Beom enganchó ante el arquero y anotó un golazo para Corea del Sur contra República Checa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los asiáticos lograron el empate parcial ante los europeos.

Hwang In-Beom enganchó ante el arquero y anotó un golazo para Corea del Sur contra República Checa
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El volante Hwang In-Beom se lució este jueves con un golazo, uno de los primeros del Mundial 2026, para el empate parcial de Corea del Sur ante República Checa en la primera fecha del Grupo A.

En el minuto 68, Hwang In-Beom recibió la asistencia de Lee Kang-In y con gran talento, enganchó ante la salida del arquero Matej Kovar y definió con un sutil remate, para el 1-1 en el Estadio de Guadalajara.

Revisa el golazo de Corea del Sur: 

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