Japón empató ante Suecia y será rival de Brasil en los dieciseisavos del Mundial

Japón igualó 1-1 ante Suecia este jueves por la fecha final del Grupo F de la Copa Mundial 2026, resultado que deja al seleccionado nipón con rival confirmado para los dieciseisavos de final del torneo: Brasil.

Con este empate, se garantizó la permanencia de ambos conjuntos en el torneo: los nipones avanzan como segundos de su zona, mientras que el cuadro escandinavo logra su boleto como uno de los mejores terceros de la competición.

El primer tiempo careció de intensidad, condicionado por lo que sucedía en el choque entre Países Bajos y Túnez. Al saber que los neerlandeses dominaban con comodidad, el ritmo en Texas disminuyó.

Suecia, con una línea de cinco defensores, cerró los caminos a una selección de Japón que tuvo el balón, pero no la agresividad necesaria.

Anthony Elanga rescató un punto valioso mediante un potente disparo de pierna izquierda desde larga distancia. (FOTO: EFE)

Sin embargo, el descanso trajo consigo una nueva dinámica. El conjunto nipón salió con mayor verticalidad y encontró su recompensa en el minuto 56: Daizen Maeda selló una gran jugada colectiva para abrir el marcador.

La respuesta nórdica fue inmediata. Anthony Elanga, quien había pasado desapercibido, apareció para igualar las acciones a los 61 minutos con un gran disparo con la zurda desde fuera del área.

En el tramo final, el protagonismo se trasladó a las porterías. Suecia buscó el triunfo con un Alexander Isak más activo, pero se topó con la figura del encuentro bajo los tres palos nipones, el meta Zion Suzuki.

Con este panorama, Japón ahora pone su mirada en Houston, donde le espera un desafío mayúsculo contra la selección de Brasil.