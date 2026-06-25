Países Bajos venció a Túnez y ganó el Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos consolidó su liderato en el cierre del Grupo F del Mundial 2026 gracias a una victoria de 3-1 frente a Túnez, elenco que ya llegaba eliminado a la última jornada de la primera fase. Su próximo rival será Marruecos.

El marcador se abrió de inmediato para los neerlandeses con el autogol del capitán tunecino Ellyes Skhiri, que con sus 2:20 minutos se transformó en la segunda anotación en propia puerta más rápida de las citas planetarias.

Rápidamente, a los 7', Bryan Brobbey aumentó la distancia a favor de la "Naranja Mecánica" con un fuerte remate tras el pivoteo de Virgil van Dijk en un tiro libre.

Además del deshonroso registro de Skhiri, el inicio también hizo historia con la árbitra mexicana Katia García; la primera jueza latinoamericana en arbitrar un Mundial masculino.

Los neerlandeses manejaron el balón, pero las "Aguilas de Cartago" querían despedirse a lo grande y lograron descontar con un perfecto cabezazo de Hazem Mastouri a los 54'.

De todas maneras, Jan Paul van Hecke puso la tercera cifra neerlandesa a los 61'. Incluso, el elenco europeo tuvo un tiro en el poste que le negó el cuarto tanto.

De esta manera, Países Bajos avanzó a dieciseisavos de final como flamante puntero con 7 puntos, acompañado por el escolta Japón que quedó con cinco unidades tras igualar con Suecia. Túnez dijo adiós sin sumar puntos.

Los neerlandeses jugarán en la siguiente fase contra Marruecos, segundo del Grupo C, el lunes 29 de junio a las 21:00 horas de Chile (01:00 GMT). El rival para cuartos de final saldrá entre Sudáfrica y Canadá.