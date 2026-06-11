Julián Quiñones, autor del primer gol del Mundial: Estamos felices, pero queremos más

El delantero Julián Quiñones, autor del primer gol en el Mundial 2026 que despejó el camino de la selección de México a la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, celebró su conquista y él éxito colectivo, pero apuntó a seguir creciendo en el resto de jornadas.

"Estamos felices. Hace unos días la gente nos manifestaba su apoyo y hoy hemos retribuido en parte esa confianza, pero queremos más", declaró el delantero nacido hace 29 años en el sur de Colombia y quien en octubre de 2023 obtuvo la nacionalidad mexicana.

El goleador de la liga saudí con Al Qadisiyah afirmó que la plantilla de Javier Aguirre debe centrarse en los próximos días en trabajar más "la presión".

"Tenemos que presionar más al rival. Es un fundamento que vamos a trabajar más para evitar libertades", declaró al término del primer partido del Grupo A que completan las selecciones de Corea del Sur y República Checa.