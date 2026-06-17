La enorme jornada de Messi con su triplete para el triunfo de Argentina ante Argelia
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Lionel Messi alcanzó a Miroslav Klose en la tabla de goleadores históricos de las Copas del Mundo, marcó su primer triplete en las citas planetarias y cumplió 200 partidos con Argentina en una redonda actuación en el 3-0 ante Argelia en el debut por el Mundial 2026.
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