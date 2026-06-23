Los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo
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El Mundial 2026 se celebra en Estados Unidos, México y Canadá y en Cooperativa.cl repasamos a los máximos goleadores en la historia del torneo, con el argentino Lionel Messi a la cabeza, gracias a las cinco anotaciones en la fase grupal.
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