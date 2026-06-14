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Las postales que dejó el agónico triunfo de Costa de Marfil ante Ecuador por el Mundial 2026

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Costa de Marfil venció agónicamente por 1-0 a Ecuador en el Estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia por la primera jornada del Grupo G en un partido dominado por el aspecto físico de ambos equipos. La única cifra del encuentro fue anotada por Amad Diallo (90') para los "Elefantes".

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