Los Labubu se tomaron la inauguración del Mundial 2026

Los Labubu, populares figuras coleccionables que se transformaron en fenómeno planetario, fueron inesperados protagonistas en la previa de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica, dos de estos personajes aparecieron en el recinto y generaron sorpresa entre los fanáticos, que rápidamente comenzaron a preguntarse qué hacían en el inicio de la Copa del Mundo.

La aparición ocurrió en la antesala de una ceremonia que tuvo a varios artistas invitados, entre ellos Shakira, Maná, Lila Downs, J Balvin, Belinda, Alejandro Fernández, Burna Boy y Tyla, en el arranque del torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Los Labubu nacieron en 2015 de la mano del ilustrador Kasing Lung, dentro de la serie de cuentos The Monsters, y años después dieron el salto al mercado masivo como figuras coleccionables gracias a la empresa china Pop Mart.

Su popularidad creció especialmente desde 2019, cuando comenzaron a venderse en cajas sorpresa, formato que impulsó el coleccionismo y también un fuerte mercado de reventa para las ediciones más raras.

El furor incluso llegó al fútbol, ya que FIFA lanzó una figura oficial inspirada en el Mundial, con uniforme, mini botines y una pequeña réplica de la Copa, mezclando el universo de estos personajes de orejas puntiagudas y nueve dientes con la fiesta planetaria del balón.