Mbappé: "Me pone muy contento entrar un poco más en la historia de mi país"

El delantero francés Kylian Mbappé aseguró este martes estar "muy contento" por convertirse, tras su doblete en la victoria de Francia por 3-1 a Senegal, en máximo goleador histórico de la selección gala y "entrar un poco más en la historia de Francia".

"Es algo que siempre quise hacer. Creo que tendré tiempo de pensar en este tipo de cosas más adelante, cuando deje de jugar", expresó en zona mixta el capitán del cuadro galo.

"Pensé en mis seres queridos. Estaban todos allí: Mi familia, mis amigos, mis personas más cercanas. Cuando jugamos partidos tan importantes, sabemos que toda nuestra familia va a venir a vernos. Es por ellos por quienes marco cada vez", dijo.

El atacante sumó 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 cotejos que disputó con "Les Blues".

Además, Mbappé alcanzó los 14 tantos en citas planetarias, superando los 12 de Pelé y los 13 que comparten el argentino Lionel Messi y el francés Just Fontaine. Quedó empatado con Gerd Müller y se posicionó a una diana de las 15 del brasileño Ronaldo y a dos de los 16 del alemán Miroslav Klose, máximo artillero histórico del torneo.

Tras su victoria en el estadio MetLife de Nueva Jersey ante Senegal, Francia se enfrentará a Irak en Philadelphia el 22 de junio y cerrará su participación en el Grupo I el 26 contra Noruega en Boston.