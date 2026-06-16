Messi y el título de goleador histórico de los Mundiales: Es un honor, pero es estadística y nada más

El delantero Lionel Messi abordó con calma el haber alcanzado a Miroslav Klose como máximo artillero en los Mundiales, señalando que el carácter histórico de su triplete ante Argelia solo es un añadido para los registros.

"Es un honor estar ahí al lado de Klose, también está Ronaldo ahí, Mbappé que hizo hoy dos. Al final es estadística, y nada más. Si bien es un orgullo competir con todos ellos, no significa nada", dijo a la cadena ESPN.

En esa línea, agregó un ejemplo: "Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y no está primero, entonces queda solo en una estadística".

"A mí me gusta jugar al fútbol, es mi pasión, y cuando estoy bien, doy el máximo. Estamos mirando la serie de Rafa Nadal, me identifico muchísimo, soy parecido, disfruto de esa manera y mientras pueda, ahí estaré", expresó "La Pulga".

En cuanto al desarrollo del juego contra Argelia, expuso: "Sabíamos que sería un partido complicado, ellos tienen buenos jugadores, dinámicos, intensos, pero estuvimos bien parados y manejamos el partido. Nos costó un poco el primer tiempo, pero en el segundo cambió".

"Se está viendo en este Mundial que nadie regala nada, es muy competitivo, todos son fuertes, y todos los partidos serán igualados. Es muy parejo todo", resaltó el "10" de cara a los próximos duelos contra Austria y Jordania.