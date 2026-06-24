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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

México firmó histórica cosecha completa en la fase grupal y eliminó a República Checa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Tri" se hizo sentir en un partido lleno de emociones para sus seguidores.

México firmó histórica cosecha completa en la fase grupal y eliminó a República Checa
 EFE
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La selección mexicana tuvo una jornada redonda en el Estadio Azteca, pues por primera vez avanzó invicto a la segunda ronda de una Copa del Mundo, lográndolo nada menos que con sus tres partidos ganados en el Grupo A.

Uno de los anfitriones del presente torneo, que ya tenían asegurado de antemano el primer lugar, golearon por 3-0 a República Checa este miércoles en el Estadio Azteca.

Los goles llegaron en la segunda etapa, con la certera definición de Mateo Chávez a los 55' y el rápido aumento de Julián Quiñones en los 61'.

A los 77' se sumó otro hito histórico, pues el arquero mexicano Guillermo Ochoa ingresó desde la banca y debutó en la que es su sexta participación mundialista; y la cuarta con minutos en cancha. Además, estrenó el parche "Legacy" que le otorgó la FIFA por esta marca.

La emoción por el triunfo y la presencia de Ochoa ya tenían desbordados a los fanáticos mexicanos, que volvieron a estallar a los 90+4' con el último gol, obra de Alvaro Fidalgo.

Así, el México de Javier Aguirre logró una cosecha perfecta inédita en la historia, y de paso eliminó a los checos, que quedaron últimos del grupo. En paralelo, Sudáfrica también festejó su primer avance de ronda tras vencer a Corea del Sur, que ahora debe mirar cómo termina la tabla de los mejores terceros.

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