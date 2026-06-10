México y Sudáfrica marcan historia en el Azteca con el inicio del Mundial 2026

Este jueves 11 de junio comenzará la fiesta del fútbol en todo el planeta, con el inicio del Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, la vigésima tercera edición del torneo que organiza la FIFA, el más importante a nivel de selecciones y la más grande de la historia hasta la fecha, por primera vez con tres anfitriones y 48 escuadras en competencia.

El duelo inaugural lo protagonizará uno de los anfitriones, México, ante Sudáfrica, desde las 15:00 horas (19:00 GMT), en un partido que será histórico por muchas razones en el Estadio Azteca.

Para México, será la tercera vez que ejercerá como anfitrión de la Copa del Mundo. La primera vez fue en 1970, un torneo en donde Brasil, con un equipo mágico liderado por Pelé, ganó su tercer título; y en 1986, otra cita mítica, en donde Argentina levantó su segundo trofeo, de la mano de un legendario Diego Armando Maradona.

El Estadio Azteca por tercera vez acogerá el primer partido del Mundial y no solo eso, será la primera vez que se repita el duelo inaugural, ya que México y Sudáfrica también se enfrentaron en 2010, cuando la Copa se celebró por primera vez en el continente africano.

Shakira protagonizará la ceremonia inaugural

Antes del partido, será la ceremonia protocolar para dar comienzo al Mundial 2026 y la protagonista será la cantante Shakira, con su "himno" llamado "Dai Dai", con el artista nigeriano Burna Boy.

Para la colombiana no es la primera vez en este tipo de instancias; en Alemania 2006 participó en la ceremonia de Clausura; en 2010, cantó el recordado "Waka Waka" de Sudáfrica; y su última presentación fue hace 12 años, con "La La La" en el cierre de Brasil 2014.

Además de Shakira, otras estrellas participarán en la ceremonia inaugural: Maná, Lila Downs, Los Angeles Azules y Belinda.

También estarán J Balvin, Ryan Castro y el venezolano Danny Ocean.

Para los himnos, la sudafricana Tyla entonará la canción nacional de su país; y por el lado de México, será una leyenda de la música azteca, Alejandro Fernández, el encargado de hacer vibrar al Estadio Azteca en CDMX.

Esta inauguración será coronada con la presencia de la mexicana Salma Hayek, estrella del cine en Hollywood, quien es embajadora del Mundial 2026 de la FIFA.

México está obligado a responder como anfitrión ante Sudáfrica

En lo deportivo, el anfitrión México tiene toda la presión ante su gente para medirse con Sudáfrica, en el primer partido del Grupo A.

Pasaron 16 años después del empate 1-1 en Johannesburgo y los aztecas quienen comenzar con ilusión el Mundial 2026. En el papel, México es favorito por su ranking FIFA, decimocuarto, ante Sudáfrica, 60° del mundo. Sin embargo, ante la presión, todo puede pasar después del puntapié inicial

El "vasco" Javier Aguirre formará con Raúl Rangel; Jesús Gallardo; Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Los sudáfricanos, por su lado, llevan una semana preparándose en Pachuca, que tiene una altitude 2.459 metros, superior a la Ciudad de México.

Dirigidos por Hugo Broos, Sudáfrica pretende dar el primer golpe en un grupo parejo, donde comparten con Corea del Sur y República Checa.

La oncena probable de Sudáfrica será con Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Sibisi Nkosinathi, Mbekezeli Mbokasi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sithole Sphepelo, Appollis Oswin, Themba Zwane, Relebohile Mokofeng; y Lyle Foster.

El duelo inaugural será arbitrado por Wilton Sampaio, de Brasil.

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