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La ciudad de Miami presentó el lugar oficial del Fan Fest, donde recibirá a miles de fanáticos de todo el mundo. Ahí podrán ver los partidos y disfrutar de actividades, comida y conciertos gratuitos.
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