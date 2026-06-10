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Miami abrió oficialmente las puertas del FIFA Fan Fest

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La ciudad de Miami presentó el lugar oficial del Fan Fest, donde recibirá a miles de fanáticos de todo el mundo. Ahí podrán ver los partidos y disfrutar de actividades, comida y conciertos gratuitos.

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