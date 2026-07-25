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Cobresal sumó su undécimo partido sin ganar y se hundió en la Liga de Primera

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Cobresal sumó su partido número 11 sin ganar tras sufrir una igualdad 3-3 en la agonía ante Huachipato en Talcahuano por la fecha 16 y se hunde en la tabla de posiciones en la Liga de Primera, donde marcha en puestos de descenso con 14 puntos.

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