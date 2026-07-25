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Familiares, amigos y cercanos de las 119 personas que fueron objeto de desaparición forzada en la denominada "Operación Colombo", ejecutada durante la dictadura de Augusto Pinochet, marcharon frente al Palacio de La Moneda para rendir homenaje, exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos.
Los manifestantes, que se desplazaron en completo silencio por el Barrio Cívico de Santiago, portaron pancartas con los rostros de los detenidos desaparecidos, en su mayoría militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a 51 años del fatídico hecho.
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