Mundial 2026: ¿Cómo le fue en el rating al partido inaugural?

Este jueves se dio el vamos a la Copa del Mundo 2026 con el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca, cita mundialista que tuvo un auspicioso arranque en el rating en Chile.

La transmisión en televisión abierta por Chilevisión logró una sintonía promedio de más de 1,2 millones de personas, arrasando en el rating online con el partido en el que México inició la cita mundialista con un cómodo triunfo ante Sudáfrica.

En el mismo horario, entre las 15:00 y las 17:02 horas, superó con creces en espectadores a Mega (344 mil), TVN (285 mil) y Canal 13 (183 mil).

La cita deportiva por la señal nacional continúa este viernes, desde las 13:00 horas, con Canadá versus Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos frente a Paraguay.