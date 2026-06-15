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Maximiliano Araújo rescató un empate 1-1 para Uruguay frente a Nueva Zelanda en el Hard Rock Stadium de Miami, al anotar un tanto en los minutos finales del debut en el Mundial 2026. El otro gol fue anotado por Abdulelah Al-Amri.
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