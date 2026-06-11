Nery Pumpido fue homenajeado en el Azteca a 40 años del título en México 86

El exarquero argentino Nery Pumpido, campeón del mundo en México 1986, recibió un emotivo homenaje en el Estadio Azteca durante el entretiempo del partido inaugural del Mundial 2026, en que México venció 2-1 a Sudáfrica.

El reconocimiento se realizó a 40 años de la histórica consagración del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, que levantó la Copa del Mundo en el mismo recinto mexicano, con Pumpido como arquero titular y con un recuerdo especial para Diego Maradona.

El actual secretario general de Conmebol recibió una distinción oficial de FIFA en representación de aquel plantel campeón, mientras que el presidente del organismo sudamericano, Alejandro Domínguez, lo felicitó públicamente y destacó su trayectoria en un estadio "mítico" para el fútbol argentino.