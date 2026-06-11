Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago11.3°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Nery Pumpido fue homenajeado en el Azteca a 40 años del título en México 86

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exarquero argentino recibió un reconocimiento durante el entretiempo del duelo inaugural del Mundial 2026.

Nery Pumpido fue homenajeado en el Azteca a 40 años del título en México 86
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exarquero argentino Nery Pumpido, campeón del mundo en México 1986, recibió un emotivo homenaje en el Estadio Azteca durante el entretiempo del partido inaugural del Mundial 2026, en que México venció 2-1 a Sudáfrica.

El reconocimiento se realizó a 40 años de la histórica consagración del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo, que levantó la Copa del Mundo en el mismo recinto mexicano, con Pumpido como arquero titular y con un recuerdo especial para Diego Maradona.

El actual secretario general de Conmebol recibió una distinción oficial de FIFA en representación de aquel plantel campeón, mientras que el presidente del organismo sudamericano, Alejandro Domínguez, lo felicitó públicamente y destacó su trayectoria en un estadio "mítico" para el fútbol argentino.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada