Paraguay desafía al anfitrión Estados Unidos en su regreso a un Mundial

La selección de Paraguay regresa a una Copa del Mundo después de 16 años y lo hace desafiando al anfitrión Estados Unidos, este viernes 12 de junio desde las 21:00 horas (01:00 GMT) en el SoFi Stadium de Los Angeles, por la primera fecha del Grupo D.

La Albirroja tuvo que esperar mucho tiempo, después de su última presentación en Sudáfrica 2010, torneo en donde perdió ante España en cuartos de final. Y el equipo tendrá que luchar con la ansiedad después de 16 años y también con la incertidumbre por la condición de su figura, Julio Enciso.

El delantero está en duda, tras haber sufrido una lesión muscular en el amistoso con Nicagarua. La "Joya" paraguaya ha entrenado desde que llegaron a Estados Unidos, pero siempre apartado del grupo, por lo que su presencia en la oncena titular dependerá de su evolución en las horas antes del encuentro.

Respecto a la formación, el técnico Gustavo Alfaro sostendrá el equipo en la jerarquía de su defensa, Gustavo Gómez, capitán de la selección.

El objetivo es dar el golpe a los norteaméricanos en Los Angeles, considerando lo parejo que es el grupo, que integran Australia y Turquía.

La formación de Paraguay será con Roberto Fernández; Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso; Diego Gómez, Damián Bobadilla, Andrés Cubas y Miguel Almirón; Diego González y Antonio Sanabria.

En Estados Unidos, en cambio, está la presión de responder a las expectativas como anfitrión. El panorama futbolístico del país ha cambiado bastante desde el Mundial de 1994, y se esperan resultados positivos del proyecto que está liderando el argentino Mauricio Pochettino.

El equipo de las Barras y las Estrellas tiene a dos figuras de la Serie A, Christian Pulisic, delantero de AC Milan, y Weston McKennie, volante de Juventus, quienes tendrán la responsabilidad de mostrar la mejor cara como anfitriones.

La oncena que usará Pochettino será con Matt Freese, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman, Antonee Robinson, Sergino Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Timothy Weah, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

El duelo será arbitrado por el neerlandés Dannie Makkelie.

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