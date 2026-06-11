Sudáfrica lamentó otra roja ante México tras jugada revisada en el VAR

Sudáfrica quedó con dos jugadores menos en el partido inaugural del Mundial 2026, luego de que el árbitro brasileño Wilton Sampaio revisara una acción en el VAR y comunicara en el Estadio Azteca la expulsión de Themba Zwane, cuando México ganaba 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.