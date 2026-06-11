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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Sudáfrica lamentó otra roja ante México tras jugada revisada en el VAR

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo africano recibió dos expulsiones.

Sudáfrica lamentó otra roja ante México tras jugada revisada en el VAR
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Sudáfrica quedó con dos jugadores menos en el partido inaugural del Mundial 2026, luego de que el árbitro brasileño Wilton Sampaio revisara una acción en el VAR y comunicara en el Estadio Azteca la expulsión de Themba Zwane, cuando México ganaba 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

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