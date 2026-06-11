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Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Fase Grupal

Sudáfrica sufrió la primera expulsión del Mundial 2026 ante México

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sphephelo Sithole vio la roja en el segundo tiempo.

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Sudáfrica sufrió la primera expulsión del Mundial 2026 en su debut ante México, luego de que Sphephelo Sithole viera la tarjeta roja al inicio del segundo tiempo en el Estadio Azteca.

La acción complicó aún más al elenco africano, que ya caía por 1-0 ante el equipo local tras el tanto de Julián Quiñones, autor también del primer gol de la Copa del Mundo.

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