Un autogol privó a Egipto de un estreno triunfal ante Bélgica en el Mundial
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Pese a que Egipto se lució con un gran partido ante Bélgica en Seattle, un autogol de Mohamed Hany le hizo igualar 1-1 en el Lumen Field. En el estreno de ambos combinados por el Grupo G, fue Emam Ashour quien abrió la cuenta con un golazo en el primer tiempo.
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