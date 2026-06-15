Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago14.3°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Un autogol privó a Egipto de un estreno triunfal ante Bélgica en el Mundial

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Pese a que Egipto se lució con un gran partido ante Bélgica en Seattle, un autogol de Mohamed Hany le hizo igualar 1-1 en el Lumen Field. En el estreno de ambos combinados por el Grupo G, fue Emam Ashour quien abrió la cuenta con un golazo en el primer tiempo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados