Columnista española: "El Mundial acabó con la imagen de chico humilde que teníamos de Messi"

La columnista española Emilia Landaluce cuestionó la imagen pública de Lionel Messi tras el Mundial y aseguró que el torneo debilitó la percepción del argentino como una figura humilde, en una publicación de El Mundo titulada "El Mundial acaba con la imagen de chico humilde que teníamos de Messi frente al ostentoso Cristiano".

Landaluce sostuvo que durante años gran parte de los comentaristas se inclinó por el argentino debido a su manera de jugar: "El columnismo patrio (...) se ha inclinado casi siempre por Messi", escribió antes de destacar "lo poco que le hace falta correr, el dominio del campo, el paso corto, el balón pegado a los pies".

"En resumen: El talento. Frente a él, emerge Cristiano como ejemplo de cómo el esfuerzo puede superar a la habilidad", añadió la periodista en su comparación entre Messi y Cristiano Ronaldo.

La comparación entre Messi y Cristiano

La autora trasladó la discusión al tenis y señaló que Messi representó a Roger Federer, a quien describió como "elegante, apenas sudoroso", mientras que Cristiano debió "conformarse con ser Nadal".

Landaluce también apuntó a la diferencia física y estética entre ambos jugadores. Sobre la libertad con la que sus seguidores elogiaron al argentino, escribió: "'Te amo, Leo', se dice sin complejo".

La columna incluyó el análisis de Santiago Mollinedo, director ejecutivo de Personality Media, quien afirmó: "Cristiano siempre parece mucho más ostentoso, presumido. Ha mostrado una vida exagerada, mientras que de Messi prácticamente se escucha su éxito en Estados Unidos y una aparente vida humilde".

El efecto del Mundial y los algoritmos

Landaluce aseguró que las redes sociales profundizaron la rivalidad entre los seguidores de ambos futbolistas durante la Copa del Mundo: "Los madridistas han visto cómo los vídeos y comentarios en los que se muestra a un Messi tramposo frente a un Cristiano caballero han inundado sus feeds".

La columnista añadió que comenzaron a circular registros sobre un supuesto favoritismo arbitral hacia el argentino, "sus trampas" y "el desprecio a los niños que se quieren hacer un selfie con él".

"No hay mayor prueba de que el algoritmo solo te muestra lo que quiere el usuario. A mí solo me ha faltado Ronaldo recibiendo el premio Nobel de Física", ironizó.

El artículo también recordó el efecto de los problemas tributarios de Messi en España. Personality Media sostuvo que "la humildad se vio mermada por sus problemas con Hacienda" y situó en noviembre de 2016 el punto más bajo de su imagen, con una nota de 4,7 en confianza y de 4,9 como modelo a seguir.