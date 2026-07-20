Dani Olmo y conducta de Argentina: "No nos importa, somos un ejemplo para muchos niños y niñas"

Dani Olmo, volante de la selección de España, repasó la consagración en el Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, precisando en el comportamiento de sus rivales apenas finalizó el encuentro.

Consultado por la fuerte pelea en la que Leandro Paredes agredió a Gavi, sumado a que el plantel argentino se mantuvo de espaldas durante la ceremonia, el mediocampista expresó: "No nos importa. Al final creo que es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera".

"Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien", puntualizó.

"Es un sueño hecho realidad y un objetivo cumplido. Teníamos equipo para hacerlo posible. Al final lo conseguimos, así que estoy muy feliz", sostuvo el jugador de FC Barcelona tras el encuentro que le otorgó a la "Roja" su segunda estrella planetaria.