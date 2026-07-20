Dani Olmo y conducta de Argentina: "No nos importa, somos un ejemplo para muchos niños y niñas"
"Es importante los valores que quieres transmitir", precisó el mediocampista.
"Es importante los valores que quieres transmitir", precisó el mediocampista.
Dani Olmo, volante de la selección de España, repasó la consagración en el Mundial 2026 tras vencer por 1-0 a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, precisando en el comportamiento de sus rivales apenas finalizó el encuentro.
Consultado por la fuerte pelea en la que Leandro Paredes agredió a Gavi, sumado a que el plantel argentino se mantuvo de espaldas durante la ceremonia, el mediocampista expresó: "No nos importa. Al final creo que es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera".
"Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas, y ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien", puntualizó.
"Es un sueño hecho realidad y un objetivo cumplido. Teníamos equipo para hacerlo posible. Al final lo conseguimos, así que estoy muy feliz", sostuvo el jugador de FC Barcelona tras el encuentro que le otorgó a la "Roja" su segunda estrella planetaria.