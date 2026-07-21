Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago8.2°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Mundial 2026 | Final

EA Sports acertó por quinta vez consecutiva su predicción al campeón del Mundial

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La desarrolladora de videojuegos pronosticó a España como el monarca del certamen y se jactó en redes sociales.

EA Sports acertó por quinta vez consecutiva su predicción al campeón del Mundial
 X @EASPORTSFC, EFE
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Tras la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina en Nueva Jersey, el popular videojuego de fútbol EA Sports FC se jactó de haber predicho correctamente por quinta vez consecutiva al ganador del certamen.

A través de redes sociales, el simulador afirmó que: "Lo predijimos. Lo jugaste. España lo hizo realidad", haciendo referencia al pronóstico hecho antes del inicio del torneo.

De esta forma, la desarrolladora continuó su racha de aciertos, tras vaticinar en ocasiones anteriores la consagración de los ibéricos en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y el combinado albiceleste en Catar 2022.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada