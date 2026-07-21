EA Sports acertó por quinta vez consecutiva su predicción al campeón del Mundial

Tras la final del Mundial 2026, en la que España venció a Argentina en Nueva Jersey, el popular videojuego de fútbol EA Sports FC se jactó de haber predicho correctamente por quinta vez consecutiva al ganador del certamen.

A través de redes sociales, el simulador afirmó que: "Lo predijimos. Lo jugaste. España lo hizo realidad", haciendo referencia al pronóstico hecho antes del inicio del torneo.

De esta forma, la desarrolladora continuó su racha de aciertos, tras vaticinar en ocasiones anteriores la consagración de los ibéricos en Sudáfrica 2010, Alemania en Brasil 2014, Francia en Rusia 2018 y el combinado albiceleste en Catar 2022.