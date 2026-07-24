Juan Román Riquelme analizó la final del Mundial: "España fue un justo ganador"

Juan Román Riquelme, histórico exfutbolista argentino, analizó la derrota del combinado "albiceleste" frente a España en la final del Mundial 2026 y señaló que el elenco ibérico era "un justo ganador".

En conversación con Diario Olé, el presidente de Boca Juniors afirmó que el cuadro trasandino "se ha enfrentado a un grandísimo equipo, que juega muy bien a la pelota, que sabe lo que quiere y que ha sido un justo ganador. No hay dudas".

Pese a los elogios, Riquelme enfatizó en la menor cantidad de días para descansar que tuvieron sus compatriotas, uno menos que los europeos, declarando que la selección "llegó cansada a la final".

"Si Argentina hubiera tenido más días de descanso, yo creo que el partido hubiera sido diferente. Se le lesionaron los dos centrales (Lisandro Martínez y Cristian Romero). Se notaba que los muchachos habían dado todo o más de lo que tenían".

Finalmente, el exvolante agradeció al combinado, ya que "lo han hecho de maravilla".