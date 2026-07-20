Lautaro Martínez: "Me hubiese gustado ayudar al equipo dentro de la cancha"

Lautaro Martínez, delantero de la selección argentina, agradeció este lunes a los hinchas de su país por el apoyo durante el Mundial y lamentó no haber podido jugar la final, en la que su seleccionado quedó como subcampeón ante España en Nueva Jersey.

"Lo intentamos. Por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo y esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino", expresó el futbolista a través de una publicación de Instagram.

Respecto al único partido del torneo en el que no vio acción, el jugador de Inter de Milán no ocultó su frustración: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo dentro de la cancha, pero bueno".

"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros para estar cerca y a toda la gente que apoyó desde cada rincón de nuestro país", cerró un Martínez que anotó goles ante Jordania, Suiza e Inglaterra en semifinales.