Lautaro Martínez: "Me hubiese gustado ayudar al equipo dentro de la cancha"
El atacante no sumó minutos ante España en la final que vio la derrota de Argentina en Nueva Jersey
El atacante no sumó minutos ante España en la final que vio la derrota de Argentina en Nueva Jersey
Lautaro Martínez, delantero de la selección argentina, agradeció este lunes a los hinchas de su país por el apoyo durante el Mundial y lamentó no haber podido jugar la final, en la que su seleccionado quedó como subcampeón ante España en Nueva Jersey.
"Lo intentamos. Por segundo mundial consecutivo llegamos a una final del mundo y esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino", expresó el futbolista a través de una publicación de Instagram.
Respecto al único partido del torneo en el que no vio acción, el jugador de Inter de Milán no ocultó su frustración: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo dentro de la cancha, pero bueno".
"Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros para estar cerca y a toda la gente que apoyó desde cada rincón de nuestro país", cerró un Martínez que anotó goles ante Jordania, Suiza e Inglaterra en semifinales.