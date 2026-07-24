Trump calificó de "bonito homenaje" el gorro de Ferran Torres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este viernes a la gorra utilizada por Ferran Torres durante la celebración de la selección española por la conquista del Mundial.

"Es un gran jugador y llevaba puesta, esencialmente, una gorra de 'Make America Great Again'. Fue un bonito homenaje, y creo que lo hizo con muy buena intención. Lo agradecemos", declaró el mandatario en la Casa Blanca.

El delantero lució una gorra roja con el mensaje "Make Spain Great Again", una adaptación del lema político "Make America Great Again", popularizado por Trump durante sus campañas electorales.

El gobernante republicano aprovechó la instancia para destacar la gestión de su administración. "Lo hemos logrado, hemos hecho grande a Estados Unidos. Ahora somos el mejor país del mundo", sostuvo.

Ferran Torres fue el héroe de España en la final del Mundial al marcar a los 106 minutos, en el alargue, el gol del triunfo por 1-0 ante Argentina, resultado que permitió al conjunto europeo conquistar su segunda estrella.