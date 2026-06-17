Brasil y Portugal, favoritos de los chilenos para ganar el Mundial

Las selecciones de Brasil, con 15,5% de las menciones, y de Portugal, con 13,3%, son las favoritas de los chilenos para ganar el Mundial 2026, según un sondeo que además constató el poco interés masivo que la copa ha generado en el país, con la ausencia de La Roja mediante.

En tercer lugar aparece Argentina (7%), cerrando las cinco preferencias Francia (4,9%) y Alemania (3,9%).

De acuerdo a Activa Research, el 46,6% de la población nacional está "poco o nada" interesada en el Mundial que organizan Canadá, Estados Unidos y México; con 28,6% afirmando que sigue interesado o muy interesado el desarrollo del campeonato.

La eliminación de Chile en las clasificatorias también impactó al comercio, pues 62,7% declaró que no gastaría nada a propósito del Mundial, evento que usualmente motiva la compra de televisores, por ejemplo.

El gasto promedio se calcula en 33 mil pesos, pero se concentra en carne y bebidas, de fantasía y alcohólicas, para realizar asados y ver algún partido; y con la televisión abierta como mayor referente, con 36,2%.

Además, la encuesta parece desmitificar la "fiebre" por el álbum del Mundial, pues pese a las masivas "cambiatones", solamente 14,1% de los poco más de mil entrevistados dijo estar coleccionando los stickers.