Diego Gómez se emocionó hasta las lágrimas antes del debut de Paraguay en el Mundial

Diego Gómez, volante de la selección de Paraguay, se emocionó hasta las lágrimas este jueves en la antesala del debut en el Mundial 2026, contra el anfitrión Estados Unidos.

En la conferencia de prensa, el jugador no pudo ocultar sus emociones por el debut mundialista con la Albirroja, una selección que esperó 16 años por volver a este tipo de instancias.

"Muy contento acá de poder representar a mi país, que lo logramos después de mucho una clasificación", dijo Gómez, acompañado por Gustavo Alfaro, quien lo consoló.

"No hay palabras, es lo que sentimos y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestro jugadores", expresó Alfaro.

"La verdad que trataré de dar el cien por ciento para darle alegría a toda la gente", remató el jugador, quien terminó abrazado por el DT argentino.

El debut de Paraguay en el Mundial 2026 será ante el anfitrión Estados Unidos, en el SoFi Stadium de Los Angeles, a partir de las 21:00 horas (01:00 GMT).